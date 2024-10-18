Трёх пропавших человек разыскивают спасатели в Хабаровском крае

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, комсомольские спасатели МЧС России по обращению сотрудников полиции оказания помощи в обследовании акватории реки Амур вблизи с. Новоильиновка. По данным правоохранительных органов, двое мужчин 13 октября выехали на лодке и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. За минувший день спасатели вместе с полицейским на катере осмотрели 76 км береговой линии и акватории. Всего нарастающим итогом обследован 81 километр местности. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.