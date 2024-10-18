Трёх пропавших человек разыскивают спасатели в Хабаровском крае

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, комсомольские спасатели МЧС России по обращению сотрудников полиции оказания помощи в обследовании акватории реки Амур вблизи с. Новоильиновка. По данным правоохранительных органов, двое мужчин 13 октября выехали на лодке и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. За минувший день спасатели вместе с полицейским на катере осмотрели 76 км береговой линии и акватории. Всего нарастающим итогом обследован 81 километр местности. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Спасатели ПСО (с. Ракитное) МЧС России работают в районе им. Лазо. Согласно обращению полиции 56-летний мужчина пропал в районе п. Солонцовый. За прошедшие сутки поисковая группа спасателей обследовала 6 квадратных километра лесного массива. Поиски продолжаются.
Сотрудники МЧС России напоминают любителям ловли рыбы, охоты и сбора дикоросов о мерах безопасности. Перед тем как поехать в лес, на реку следует соблюдать элементарные, но жизненно важные правила. Причем независимо от того, будет ваша поездка на один день или продлится дольше.