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Сильнейшие фигуристы страны выступят в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 9—10 ноября Красноярск примет третий этап Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут традиционно в Кристалл арене.

Источник: НИА Красноярск

Лучшие фигуристы страны выступят в одиночном и парном катании, а также танцах на льду, сообщает Региональный центр спортивных сооруженией.

9 ноября — КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
Танцевальные дуэты 15:00
Женщины 16:35
Мужчины 18:15
Пары 20:00

10 ноября — ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Танцевальные дуэты 14:00
Женщины 15:45
Мужчины 17:45
Пары 19:45

Финал Гран-при пройдёт в Новосибирске в феврале 2025 года. Призовой фонд Гран-при России по фигурному катанию был утвержден еще в позапрошлом сезоне. На каждом этапе Гран-при спортсмены занявшие первое место получают 500 000 рублей, второй — 300 000 рублей и третье — 200 000 рублей. В финале суммы увеличиваются кратно: первое место — 1 500 000 рублей, второе место — 750 000 рублей, третье место — 500 000 рублей.

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