Сильнейшие фигуристы страны выступят в Красноярске

Финал Гран-при пройдёт в Новосибирске в феврале 2025 года. Призовой фонд Гран-при России по фигурному катанию был утвержден еще в позапрошлом сезоне. На каждом этапе Гран-при спортсмены занявшие первое место получают 500 000 рублей, второй — 300 000 рублей и третье — 200 000 рублей. В финале суммы увеличиваются кратно: первое место — 1 500 000 рублей, второе место — 750 000 рублей, третье место — 500 000 рублей.