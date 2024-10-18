Полиция Артёма вернула родителям пропавшую пятилетнюю дочь

В Артёме произошел инцидент с 5-летней девочкой, которую нашли без сопровождения в маршрутном автобусе. Водитель, заметив малышку одну, сразу же позвонил в полицию, а затем, по приезде правоохранителей, передал им ребёнка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Девочку отвезли в местный отдел полиции, где начались поиски её родителей. Информация о ребенке была размещена в интернете. Родители приехали в отделение полиции после того, как отец увидел фотографию дочери в социальной сети. Инспектор по делам несовершеннолетних установила, что семья проживает в поселке Трудовое.
Маленькую девочку обнаружили в пассажирском автобусе «Владивосток — Артём».
Прокуратура организовала проверку.
По словам матери, она потеряла дочь из виду во время покупок в магазине, после чего девочка самостоятельно вышла на улицу и убежала. Все попытки найти ребенка самостоятельно были безуспешны.
Инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу с родителями о важности присмотра за детьми.
«За время отсутствия несовершеннолетней противоправных действий в отношении нее совершено не было», — сообщили в полиции.
45-летняя мать девочки получила административный штраф за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ. Девочка была возвращена родителям после всех необходимых процедур.
Напомним, в Приморье на автобусной остановке в поселке Врангель обнаружили трёхлетнего мальчика, который находился без присмотра. Прокуратура Находки признала законным возбуждение уголовного дела против матери, оставившей в опасности малолетнего сына. Ребенка сразу доставили в городскую больницу, его здоровью ничего не угрожает.