Полиция Артёма вернула родителям пропавшую пятилетнюю дочь

Девочку отвезли в местный отдел полиции, где начались поиски её родителей. Информация о ребенке была размещена в интернете. Родители приехали в отделение полиции после того, как отец увидел фотографию дочери в социальной сети. Инспектор по делам несовершеннолетних установила, что семья проживает в поселке Трудовое.