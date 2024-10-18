Из-за медведя на «Красноярских Столбах» закрыли гостевую базу

На «Красноярских Столбах» закрыли гостевую базу «Нарым» из-за медведя. Кроме того, продолжает действовать запрет на посещение центральной части рекреационной зоны в вечернее и ночное время, об этом сообщили в пресс-службе национального парка.
В связи с активностью медведей в нацпарке все мусорные контейнеры на время уберут со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Выбросить мусор можно будет лишь на кордоне Лалетино. Специалисты парка настоятельно просят посетителей уносить отходы обратно в город.
О снятии всех ограничений представители парка обещают сообщить позже в официальных пабликах и сообществах «Красноярских Столбов».
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае медведь гулял по трассе, ведущей в село Тасеево.