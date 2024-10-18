Из-за медведя на «Красноярских Столбах» закрыли гостевую базу

В связи с активностью медведей в нацпарке все мусорные контейнеры на время уберут со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Выбросить мусор можно будет лишь на кордоне Лалетино. Специалисты парка настоятельно просят посетителей уносить отходы обратно в город.