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Из-за медведя на «Красноярских Столбах» закрыли гостевую базу

Запрет на посещение центральной части рекреационной зоны сохраняется.

Источник: Заповедник "Столбы"

На «Красноярских Столбах» закрыли гостевую базу «Нарым» из-за медведя. Кроме того, продолжает действовать запрет на посещение центральной части рекреационной зоны в вечернее и ночное время, об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

В связи с активностью медведей в нацпарке все мусорные контейнеры на время уберут со 2-й Поперечной, Перевала и Нарыма. Выбросить мусор можно будет лишь на кордоне Лалетино. Специалисты парка настоятельно просят посетителей уносить отходы обратно в город.

О снятии всех ограничений представители парка обещают сообщить позже в официальных пабликах и сообществах «Красноярских Столбов».

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае медведь гулял по трассе, ведущей в село Тасеево.

флора и фауна