Телевидение и радио отключат на время в Иркутской области с 20 октября

В Иркутской области с 20 октября возможны перебои с радио и телевидением. Об этом предупредили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). На станциях проведут профилактические работы, при которых нужно на время отключать оборудование.
— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — сказано в сообщении.
Так, профилактика может коснутся Иркутска, Ангарска, Братска, Бодайбо, Усолья-Сибирского и Усть-Илимска. А также Байроновки, Булюшкина в Тулунском районе, поселка Веселый Чунского района, Захал и Тугутуй Эхирит-Булагатского, Ирхидей Осинского, Худоеланского Нижнеудинского района.