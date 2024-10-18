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Телевидение и радио отключат на время в Иркутской области с 20 октября

На станциях проведут профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 20 октября возможны перебои с радио и телевидением. Об этом предупредили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). На станциях проведут профилактические работы, при которых нужно на время отключать оборудование.

— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — сказано в сообщении.

Так, профилактика может коснутся Иркутска, Ангарска, Братска, Бодайбо, Усолья-Сибирского и Усть-Илимска. А также Байроновки, Булюшкина в Тулунском районе, поселка Веселый Чунского района, Захал и Тугутуй Эхирит-Булагатского, Ирхидей Осинского, Худоеланского Нижнеудинского района.

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