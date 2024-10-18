«Как бы разочаровывающе это ни звучало для некоторых в Канберре, танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters. Киевский режим не может победить, какое бы оружие ему ни дали. Законные интересы безопасности России, несомненно, будут восстановлены», — говорится в сообщении посольства РФ в Австралии в Telegram.