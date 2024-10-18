Новосибирская сеть кондитерских «Кузина» на грани дефолта

Сеть кондитерских «Кузина» из Новосибирска находится на грани дефолта. Компания не выполнила свои обязательства по выплате облигаций. Об этом стало известно из данных сайта раскрытия корпоративной информации.
Как стало известно, общая сумма задолженности «Кузины» перед держателями ценных бумаг составляет 949 200 рублей. Эта сумма накопилась за 18-й купонный период.
Отметим, что по действующему законодательству, у компании есть 10 дней на то, чтобы успеть исполнить обязательства перед инвесторами. В случае, если «Кузина» этого не сделает, 31 октября для компании наступит фактический дефолт.
Напомним, это уже второй подобный случай с фабрикой. Ранее технический дефолт «Кузина» допустила в июне 2024 года. Тогда компания смогла рассчитаться с инвесторами.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о банкротстве мужа бывшей главы «Жилфонда», который похитил 121 миллионов рублей. Новый поворот появился в громкой истории экс-главы барнаульского «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной, которая обвиняется в хищении 121 млн рублей у клиентов. Теперь ее муж — Егор Авдюхин — пытается объявить себя банкротом.