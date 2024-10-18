Пилот аэробуса A — 320 показал заснеженный Омск

Пилот Андрей, управляющий лайнером Airbus 320, поделился в своём телеграм-канале захватывающим видео рассветного неба над Омском. Самолет пролетает сквозь облака, окрашенные в оранжевые тона ярким солнечным светом.
Однако, несмотря на тёплые оттенки рассвета, пилота ждал сюрприз на земле:
«Неожиданно было увидеть холодные оттенки снега, пробивая теплые тона облачности на рассвете», — поделился он своими впечатлениями.
Напомним, что накануне в Омском аэропорту экстренно совершил посадку лайнер Airbus A320, следовавший из Баку в Новосибирск. Неплановая посадка стала необходимой из-за того, что одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь.