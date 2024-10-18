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Пилот аэробуса A — 320 показал заснеженный Омск

Накануне соцсети облетели фото Омска с высоты птичьего полета.

Источник: Комсомольская правда

Пилот Андрей, управляющий лайнером Airbus 320, поделился в своём телеграм-канале захватывающим видео рассветного неба над Омском. Самолет пролетает сквозь облака, окрашенные в оранжевые тона ярким солнечным светом.

Однако, несмотря на тёплые оттенки рассвета, пилота ждал сюрприз на земле:

«Неожиданно было увидеть холодные оттенки снега, пробивая теплые тона облачности на рассвете», — поделился он своими впечатлениями.

Напомним, что накануне в Омском аэропорту экстренно совершил посадку лайнер Airbus A320, следовавший из Баку в Новосибирск. Неплановая посадка стала необходимой из-за того, что одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь.