Дума Братска подготовила неудобные вопросы для администрации города

Председателем комиссии стал депутат Денис Шепель, его кандидатуру предложила Ольга Янькова, заместителем депутаты выбрали Андрея Аксютина.
Первый же вопрос «О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования города Братска» вызвал нешуточные волнения. Председатель комитета по градостроительству Марина Смирнова сообщила, что предлагается изменить правила землепользования для застройки зоны Ж-2 так, чтобы там можно было строить общежития, поскольку в настоящий момент общежития предусмотрены только в зоне образовательных учреждений.
— На сегодня возникла необходимость в том, чтобы общежития находились и в зоне жилой застройки, при этом установлены предельные параметры для таких объектов до 10 тысяч квадратных метров и этажность от двух до пяти этажей, — сообщила Марина Смирнова. — Были проведены общественные обсуждения с 12 июля по 12 августа, и вопрос получил одобрение.
— А можно узнать, кто инициатор этого предложения? — спросил депутат Денис Кожеуров. — Я так понимаю, что среди жилой застройки будет построено общежитие, в котором будут жить мигранты. У нас только что губернатор ограничил присутствие мигрантов, а мы тут же строим для них общежития?
Спустя непродолжительное время препирательств, депутатам удалось узнать, что общежитие собирается строить компания РУСАЛ для строителей из ближнего зарубежья, а потом компания планирует это общежитие передать музыкальному училищу, которое в нём очень нуждается.
— А территория для строительства где определена? — спросил Денис Кожеуров.
— Вероятно, в первом или восьмом микрорайоне, — ответила Марина Смирнова.
— Я хочу сказать, хочу предупредить коллег, которые первый раз стали депутатами, что мы уже один раз так голосовали за непонятно какой объект в Курчатовском заливе, а теперь там строят гаражи. Похоже, что такая же ситуация с карьером в жилом районе Сосновый бор. Я хочу, чтобы наше решение было максимально вдумчивым, а администрация открыто говорила, о каких проектах идёт речь. Я в документах этой информации не видел, — сказал Денис Кожеуров.
— Я поддержу Дениса Владимировича, — сказал депутат Артём Семенков. — У меня были обращения от жителей Северного Артека, когда РУСАЛ размещал своих рабочих в санаториях. Были и случаи драк и замусоривания территории. Поэтому нужно точно понимать, где это будет построено и кем, чтобы знать, кому потом вопросы задавать.
— Мы сейчас проголосуем за общежитие, а потом там будет и общежитие, и ещё склад какой-нибудь, — сказал депутат Андрей Антоненков. — Три или четыре назад года нам говорили, что будет веломастерская в Энергетике. Ничего там нет сейчас.
— Я убедительно прошу каждого кандидата ходить на публичные слушания по таким объектам и своё мнение вносить в протокол слушаний, — сказала Лариса Павлова.
— Предлагаю этот вопрос вынести на депутатские слушания, а администрации предлагаю к этим слушаниям подготовить более подробную информацию, — сказал Денис Шепель. — Хочется увидеть и представителя компании РУСАЛ.
Соответствующее решение было принято единогласным голосованием.
***
После доклада председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Евгения Борисова о ходе реализации программы «Муниципальная собственность», депутат Александр Зубков поинтересовался, что стало со спортивным лагерем «Олимп».
— Спортивный лагерь «Олимп» в настоящее время предоставлен в аренду с открытого аукциона на срок не менее трёх лет, — сказал Евгений Борисов. — Для досрочного расторжения договора аренды необходимо, чтобы арендатор нарушил правила аренды.
— Я же помню, мы специально вывели этот лагерь из областного подчинения, чтобы развивать спорт на уровне муниципалитета. Я специально приезжал с министром спорта, и мы говорили о том, что нужна база для развития зимних видов спорта в Братске, — возмутился Александр Зубков.
— Но в итоге муниципальное учреждение от него отказалось, — сказал Евгений Борисов.
— Есть предложение обратиться к мэру Братска Александру Дубровину, чтобы нам дали разъяснение о судьбе этого объекта, — подытожил Денис Шепель. — Пусть администрация проведёт работу, давайте узнаем, почему вдруг этот объект стал неинтересен департаменту спорта.
Предложение было вынесено на голосование и одобрено единогласно.