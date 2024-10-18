Дума Братска подготовила неудобные вопросы для администрации города

— Я хочу сказать, хочу предупредить коллег, которые первый раз стали депутатами, что мы уже один раз так голосовали за непонятно какой объект в Курчатовском заливе, а теперь там строят гаражи. Похоже, что такая же ситуация с карьером в жилом районе Сосновый бор. Я хочу, чтобы наше решение было максимально вдумчивым, а администрация открыто говорила, о каких проектах идёт речь. Я в документах этой информации не видел, — сказал Денис Кожеуров.