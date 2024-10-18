На привокзальной площади в Карагае установили огромного медведя

Скульптуру огромного медведя выполнил житель села Карагай, резчика по дереву Антон Загорский. В свою новую работу он вложил часть души и своего многолетнего опыта.
В администрации Карагайского муниципального округа пояснили, что каждая деталь медведя исполинских размеров тщательно проработана, его гладкая поверхность очень красиво блестит на солнце.
«Хозяин леса олицетворяет силу, мощь и мужество. Не случайно на символике Пермского края изображен медведь. У коренных народов Пермского края медведь был самым почитаемым зверем, о нем слагали много сказок и песен, легенд и преданий. Его клыки и когти охотники носили как амулеты, а лапы, прибитые к избе, по мнению хозяев, оберегали от всех бед и невзгод», — объяснили выбор символа для привокзальной площади в Карагае местные власти.