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Доставщик суши в Красноярске захламляет чужие контейнеры просрочкой

Заметил нарушителей министр экологии Красноярского края.

Источник: Соцсети

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал в своём Telegram-канале, как один из доставщиков суши захламляет чужие контейнеры просрочкой.

«Пока находился на площадке возле Ладо Кецховели, 67-к1 увидел, как курьер доставки суши “Оригами” выбросил в контейнеры большое количество просроченных продуктов», — пишет он.

По его словам, находится доставка скорее всего на Новосибирской, 42, что далековато, конечно. Вряд ли у них заключён договор на вывоз мусора с этой площадки, а может и не заключён вовсе.

Владимир Часовитин отметил, что именно из-за людей, незаконно подбрасывающих отходы в чужие контейнеры, переполняются мусорные баки, за которые платят жители домов.

экология