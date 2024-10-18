Доставщик суши в Красноярске захламляет чужие контейнеры просрочкой

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал в своём Telegram-канале, как один из доставщиков суши захламляет чужие контейнеры просрочкой.
«Пока находился на площадке возле Ладо Кецховели, 67-к1 увидел, как курьер доставки суши “Оригами” выбросил в контейнеры большое количество просроченных продуктов», — пишет он.
По его словам, находится доставка скорее всего на Новосибирской, 42, что далековато, конечно. Вряд ли у них заключён договор на вывоз мусора с этой площадки, а может и не заключён вовсе.
Владимир Часовитин отметил, что именно из-за людей, незаконно подбрасывающих отходы в чужие контейнеры, переполняются мусорные баки, за которые платят жители домов.