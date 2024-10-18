В четырёх из пяти округов Омска выявили превышение ПДК загрязняющих веществ

Такие данные были опубликованы на сайте Обь-Иртышского УГМС.
При этом во всех оставшихся округах было выявлено повышенное содержание в воздухе оксида углерода. В Ленинском округе оно составило 1,3 ПДК, в Октябрьском — 1,9, в Центральном — 1,4, в Советском — 1,3.
Кроме этого в Октябрьском округе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота (1,2 ПДК) и оксида азота (2,4 ПДК).
Оксид азота в такой же концентрации был выявлен и в Центральном округе. Также там оказалось превышено содержание в воздухе сероводорода (1,5 ПДК) и диоксида азота (1,3 ПДК).
В Советском округе помимо оксида углерода было зафиксировано превышение ПДК диоксида азота и оксида азота. В первом случае содержание загрязняющего вещества составило 1,2 ПДК, во втором — 1,6 ПДК.
Напомним, что 16 октября, в воздухе Ленинского округа было выявлено превышение по взвешенным частицам (PM 2,5).