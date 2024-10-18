Новую поликлинику завершают строители в Омске

В настоящее время готовность новой поликлиники в Октябрьском округе Омска — около 90%. Об этом пишет портал «ГТРК-Омск». В новом здании два блока — для взрослых пациентов и для детей.
Вход в каждую часть оборудован отдельно, также в каждой — отдельные лестничные пролеты. В здании три этажа, перемещаться по ним омичи смогут с помощью лифтов.
Уже в ноябре строители планируют начинать передачу здания медикам — после того, как объект примут представители государственного строительного контроля. Общая площадь здания составляет 5000 квадратов.
До открытия этой поликлиники жители Восточного поселка прикреплены к поликлинике на 3-й Транспортной.
Ранее мы писали, что в Омске заведующим поликлиники стал боец СВО.