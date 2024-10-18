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Новую поликлинику завершают строители в Омске

Здание откроется в Октябрьском округе Омска.

Источник: Freepik

В настоящее время готовность новой поликлиники в Октябрьском округе Омска — около 90%. Об этом пишет портал «ГТРК-Омск». В новом здании два блока — для взрослых пациентов и для детей.

Вход в каждую часть оборудован отдельно, также в каждой — отдельные лестничные пролеты. В здании три этажа, перемещаться по ним омичи смогут с помощью лифтов.

Уже в ноябре строители планируют начинать передачу здания медикам — после того, как объект примут представители государственного строительного контроля. Общая площадь здания составляет 5000 квадратов.

До открытия этой поликлиники жители Восточного поселка прикреплены к поликлинике на 3-й Транспортной.

Ранее мы писали, что в Омске заведующим поликлиники стал боец СВО.

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