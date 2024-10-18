Родила двух сыновей и «утерла нос» моделям: хабаровчанка стала финалисткой международного конкурса «Мисс Офис — 2024»

«Мы вместе еще с моей школы. После выпускного я поступила в институт в другой город, а он уехал по распределению на север края. Пять лет нас разделяли километры… Когда я закончила институт мы сыграли свадьбу, и я как жена декабриста поехала за мужем в поселок Высокогорный, где мы вместе работали на железной дороге. Там было здорово, я пела в местном ДК в хоре с бабушками. Очень хороших друзей мы там встретили, дружим до сих пор», — с улыбкой вспоминает Катя.