Родила двух сыновей и «утерла нос» моделям: хабаровчанка стала финалисткой международного конкурса «Мисс Офис — 2024»

В конце ноября состоится торжественное шоу международного конкурса «Мисс Офис — 2024». По итогам интернет-голосования из 130 офисных красавиц всего 30 прошли в финал. Хабаровский край представит Екатерина Снегур — директор модельного агентства, жена и мама двух сыновей. Хабаровчанка поборется за главный титул, корону и три миллиона рублей. Чем еще занимается Катя и кто стоит за плечами, с виду хрупкой, девушки — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
НАЧАЛОСЬ С ДЕКРЕТА
Корреспонденту «КП» удалось пообщаться с финалисткой 15 сезона конкурса и узнать, как девушка погрузилась в мир модельного бизнеса и стала директором агентства.
«В детстве, наверное, каждая девочка мечтает быть певицей, моделью или актрисой. Но моя история началась, когда я была в первом декрете. На фотосъемке для будущих мам, визажист мне сказала, что нужно пробовать в себя в качестве модели. Позже это подтвердила и фотограф, уже на съемке с малышом. Я стала участвовать в разных фотопроектах, постепенно знакомилась с интересными творческими людьми в сфере фотографии и подиума и меня затянуло», — рассказала редакции «КП» финалистка «Мисс Офис — 2024» Екатерина Снегур.
Так пролетело почти шесть лет. За это время Катя получила богатый опыт в качестве модели. Сначала девушку приглашали представлять местные бренды, а со временем представилась возможность выступать организатором и постановщиком различных мероприятий в мире моды. За плечами Снегур множество конкурсов красоты и fashion-съемок для глянцев и не только. Повышала квалификацию Екатерина в Москве, в самом лучшем модельном агентстве России. Девушка рассказала, почему Kate Model Club, директором которого она является, называется именно так.
«Нужно было быстро придумать название, поэтому пришло в голову название “Кейт”, мне вспомнилась героиня из учебников по английскому языку в начальной школе», — смеется Катя.
«ГЛАВНОЕ — УДОБНЫЕ ТУФЛИ И ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ»
Уже 15 ноября, финалистка «Мисс Офис» отправится в Москву, где будет в течение двух недель вместе с другими девушками готовиться к торжественному шоу, которое состоится 30 ноября. Поддержать единственную представительницу края прилетит подруга Светлана Цымбал — полуфиналистка «Мисс Офис — 2018». Она помогает Кате и как личный коуч. Напомним, что тема юбилейного сезона — все грани красоты. Но какими их представит хабаровчанка — держится в тайне…
«Света на протяжении всего времени меня поддерживает, именно она и предложила мне попробовать себя в этом конкурсе. Также на гала-концерт придут мои подруги и родственники, которые живут в Москве. А сейчас идет активная подготовка, надо придумать и сшить костюм на арт-дефиле, тему раскрыть пока не могу. В этом мне помогает дизайнер Наталья Порт. Еще нужно найти национальный костюм, который присущ нашему региону для фотосессии, приобрести много важных вещей и мелочей, а главное удобные туфли и деловой костюм», — поделилась финалистка.
ТРОЕ ГЛАВНЫХ МУЖЧИН
Пока Екатерина будет в Москве, дома ее будет ждать семья — муж Анатолий и двое сыновей Матвей и Тимоша. Во время онлайн голосования Анатолий носил футболку с надписью «голосуй за мою жену» и во всем поддерживает любимую жену.
«Мы вместе еще с моей школы. После выпускного я поступила в институт в другой город, а он уехал по распределению на север края. Пять лет нас разделяли километры… Когда я закончила институт мы сыграли свадьбу, и я как жена декабриста поехала за мужем в поселок Высокогорный, где мы вместе работали на железной дороге. Там было здорово, я пела в местном ДК в хоре с бабушками. Очень хороших друзей мы там встретили, дружим до сих пор», — с улыбкой вспоминает Катя.
Старший сын Матвей, в этом году пошел в первый класс. А Тимоша в свои два с половиной года уже дважды снимался вместе с мамой в рекламе. Также Катя и ее команда организовали фотопроект для онкобольных девочек и их мам.
«Фотопроект прошел прекрасно, наша команда сработалась на ура! Фотограф уже показал результат. Столько тепла и трепета передали наши героини через снимки… Спасибо всем, кто помогал в реализации этого проекта: фонду, который помог нам найти героинь, а также каждому члену команды — Веронике Грач, Анне Ракульцевой, Екатерине Бородиной, студии проката платьев и фотостудии», — поделилась Катя.
Финалистка «Мисс Офис — 2024» признается, что получает колоссальную поддержку от своего окружения.
«Я этому безумно рада и благодарю каждого из членов команды, моих малышек-моделек и их мамочек, моделей и леди из взрослой школы моделей, бывших коллег с РЖД, знакомых с института и родного поселка, а главное семью, их поддержка это уже победа для меня лично», — добавила Екатерина Снегур.