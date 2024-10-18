«Он стал нам родным». У хирургов было только 20 минут, чтобы спасти мальчика

Если бы аорта была пережата дольше 20 минут, то начали бы отказывать почки, кишечник. Но под умелыми руками хирургов операция прошла успешно. Пациента поместили в реанимацию, а спустя несколько дней перевели в палату, где сейчас с ним находится мама, ведь ему ещё тяжело передвигаться после перелома.