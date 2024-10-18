«Он стал нам родным». У хирургов было только 20 минут, чтобы спасти мальчика

В Иркутске врачи провели операцию 11-летнему школьнику с пороком сердца. За 20 минут им нужно было прооперировать его, иначе всё могло бы закончиться трагически. Заведующий детским кардиохирургическим отделением областной детской клинической больницы Владимир Медведев рассказал корреспонденту irk.aif.ru подробности.
О болезни узнали случайно
Семья подростка могла не узнать, что у ребёнка порок сердца, если бы не травма ноги.
«Изначально у мальчика был перелом большеберцовой кости. Его отвезли в травматологию, стали лечить, но перелом не срастался, так как у него было нарушение кальциевого обмена, то есть недостаточно кальция в костях», — рассказал Владимир Медведев.
Чтобы помочь подростку, его направили в детскую клиническую больницу для проведения операции по срастанию косточек. Во время обследования врачи обнаружили коарктацию аорты или по-другому врожденный порок сердца. При такой болезни происходит сужение аорты или полное заращение просвета на определенном участке.
Родители были потрясены. Сначала перелом кости, а потом новая беда! Выход был один — операция.
«Это заболевание оперируют обычно в течение 3−4 лет после рождения, на ранних стадиях, но у пациента его обнаружили в 11 лет. Потребовалась срочная операция», — прокомментировали в министерстве здравоохранения региона.
Прооперировали за 12 минут
15 октября юного пациента отправили на хирургический стол и, вооружившись инструментами, медики приступили к спасению ребёнка.
«При такой операции аппарат искусственного кровообращения для остановки сердца и поддержания циркуляции крови не нужен. Поэтому мы сделали два зажима на аорте, чтобы кровь не текла, иначе произошло бы массированное кровотечение, и пациент мог погибнуть», — поделился хирург.
Во время процедуры специалисты зажали аорту и остановили кровообращение. Сердце продолжало работать. На всё у них было 20 минут. Врачи удалили пораженный участок аорты и вшили искусственный сосудистый протез. Операция длилась 12 минут.
Если бы аорта была пережата дольше 20 минут, то начали бы отказывать почки, кишечник. Но под умелыми руками хирургов операция прошла успешно. Пациента поместили в реанимацию, а спустя несколько дней перевели в палату, где сейчас с ним находится мама, ведь ему ещё тяжело передвигаться после перелома.
«Хороший мальчишка, очень приятный. Он у нас неделю лежит и уже стал как родной, — смеётся Владимир Медведев. — Он прошёл реабилитацию, косточки стали срастаться и ребенок начал ходить».
Через неделю подростка с мамой выпишут из больницы, и впереди его ждёт восстановление.
Хирург поделился, что среди других болезней порок сердца находится на пятом-шестом месте по частоте выявления. Сегодня в медицине внедряются новые технологии, при которых операция на сердце проводится без вскрытия грудной клетки и остановки важного органа.
«Наши коллеги из Новосибирска обучают нас новой технологии. Когда операцию проводят практически без остановки сердца и пережимания аорты», — рассказал Владимир Медведев.
Ранее врачи детской больницы врачи впервые провели операцию на открытом сердце. Пациентом стал ребёнок возрастом 1 год и 7 месяцев. Под рентген-контролем хирурги сделали небольшие разрезы на бедре, проникли по сосудам в аорту и заменили поврежденный участок.