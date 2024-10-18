На 15 лет осудили хабаровчанина за убийство с особой жестокостью

В январе 2024 года мужчина пригласил к себе в гости в комнату общежития на Матвеевском шоссе в г. Хабаровске незнакомца, который грелся в подъезде дома. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю более 200 ударов руками, ногами, ножовкой и отверткой по различным частям тела, затем накинул на его шею джинсы и задушил.