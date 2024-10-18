На 15 лет осудили хабаровчанина за убийство с особой жестокостью

В Хабаровске к 15 годам лишения свободы осужден местный житель за убийство с особой жестокостью. Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца краевого центра. Он признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), сoобщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
В январе 2024 года мужчина пригласил к себе в гости в комнату общежития на Матвеевском шоссе в г. Хабаровске незнакомца, который грелся в подъезде дома. Во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю более 200 ударов руками, ногами, ножовкой и отверткой по различным частям тела, затем накинул на его шею джинсы и задушил.
После совершенного преступления подсудимый выбросил тело потерпевшего с балкона 8 этажа, перетащил и спрятал за гаражами.
Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского края.