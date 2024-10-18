На выходных в Омске потеплеет до +12

По данным метеорологов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Омской области в ближайшие выходные, 19 и 20 октября, ожидается сухая и тёплая погода. По утрам и ночью возможны туманы, изморозь, по северу Омской области пройдут небольшие дожди.
В субботу, 19 октября, синоптики обещают 0… +5 градусов в ночные часы, а днём от +5 до +10. Ветер при этом будет слабый, с переходом с северо-западный на юго-западный, 4−9 метров в секунду.
В воскресенье, 20 октября, днём потеплеет до +7… +12 градусов, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до −4, а ветер усилится до 7−12 метров в секунду.
На следующей неделе придёт похолодание. По данным Gismeteo, новая рабочая неделя начнётся с мокрого снега и дождя, который будет идти ежедневно. Температура воздуха при этом будет меняться от −2 до +11.