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В Омской области онлайн продавали несуществующую клубнику

Сорта предлагаемой ягоды не включены в госреестр.

Источник: Аргументы и факты

Несуществующие сорта клубники распространяли через интернет в Омской области.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, через порталы питомников Омска велась продажа клубники сортов, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.

В ведомстве пояснили, что только включенные в этот реестр растения прошли государственные испытания и допущены для производства, реализации и использования в соответствующем регионе. В данном случае юридическим лицам выдали предостережения о недопустимости продажи таких саженцев.

Ранее мы писали, что очередная партия фруктов с вредителем завезена в Омскую область.