В Омской области онлайн продавали несуществующую клубнику

Несуществующие сорта клубники распространяли через интернет в Омской области.
Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, через порталы питомников Омска велась продажа клубники сортов, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.
В ведомстве пояснили, что только включенные в этот реестр растения прошли государственные испытания и допущены для производства, реализации и использования в соответствующем регионе. В данном случае юридическим лицам выдали предостережения о недопустимости продажи таких саженцев.
Ранее мы писали, что очередная партия фруктов с вредителем завезена в Омскую область.