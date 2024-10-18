Во время выездных обследований уфимские медики обнаружили рак у 196 пациентов

Медики выезжают в районы и обследуют местных жителей. Врачи «Поездов здоровья» провели 169 408 приемов, 41 430 обследований и впервые выявили 4197 подозрений на социально-значимые заболевания. Всего уфимские медработники посетили 55 городов и районов региона.
Напомним, около 40 процентов населения Башкирии проживает в сельской местности, и для них весьма важна доступность и качество медицинской помощи.
— В акции принимали участие передвижные центры здоровья, флюорографы, маммографы, ФАПы и диагностические комплексы республиканской больницы и кардиоцентра, — отметили в пресс-службе башкирского Кабмина. — В составе бригад работали врачи различных специальностей: терапевты, хирурги, гинекологи, онкологи, кардиологи, офтальмологи, урологи, неврологи, стоматологи и эндокринологи.
При выездных осмотрах медики выявили у жителей Башкирии 4197 жизненно-важных заболеваний. У 196 пациентов обнаружили рак, у 716 — сахарный диабет, а у 11 — туберкулез. Кроме того, у 3276 обследованных выявили повышенное давление.
— Специалисты республиканской больницы приняли 6866 человек, 789 из них направлены на дообследование, еще 106 на госпитализацию, — уточнили в пресс-службе регионального Кабмина. — Кардиологи РКЦ проконсультировали 2935 человек, 155 из них направили на специализированное обследование — коронароангиографию, 110 — на дообследование и еще семерых — на госпитализацию.
Самой пожилой участницей акции в этом году стала 101-летняя жительница Нефтекамска Фархана Гараевна, а самым юным — пятилетний Миша из Дуванского района. Также участие в акции приняли участники СВО и члены их семей — всего 1,5 тысячи человек.