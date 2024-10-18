Во время выездных обследований уфимские медики обнаружили рак у 196 пациентов

— Специалисты республиканской больницы приняли 6866 человек, 789 из них направлены на дообследование, еще 106 на госпитализацию, — уточнили в пресс-службе регионального Кабмина. — Кардиологи РКЦ проконсультировали 2935 человек, 155 из них направили на специализированное обследование — коронароангиографию, 110 — на дообследование и еще семерых — на госпитализацию.