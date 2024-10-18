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Бастрыкин затребовал доклад по омскому общежитию с угрозой обрушения

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов общежития в Омске, сообщил в четверг, 17 октября 2024 года, Информационный центр Следкома.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

«В Информационный центр СК России обратилась жительница города Омска. Она сообщила, что в стенах общежития, 1968 года постройки, образовались трещины, из-за чего возникла угроза его обрушения. В связи с неисправностью отопительной системы с декабря прошлого года теплоснабжение жилых помещений не осуществляется, несмотря на регулярную оплату собственниками коммунальных услуг. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — отмечается в официальном сообщении.

Адрес общежития не указывается, но судя по всему, речь идет о здании по улице Молодогвардейской, что в Ленинском округе Омска.

В региональном следственном управлении по данному факту расследуется уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК