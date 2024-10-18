Бастрыкин затребовал доклад по омскому общежитию с угрозой обрушения

«В Информационный центр СК России обратилась жительница города Омска. Она сообщила, что в стенах общежития, 1968 года постройки, образовались трещины, из-за чего возникла угроза его обрушения. В связи с неисправностью отопительной системы с декабря прошлого года теплоснабжение жилых помещений не осуществляется, несмотря на регулярную оплату собственниками коммунальных услуг. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — отмечается в официальном сообщении.