Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы

Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе в десятках километрах от «Земли леопарда», его состояние было удовлетворительным, а поведение адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей — притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения. Певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поисков леопарда. Зверя ищут уже неделю.