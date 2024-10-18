Истощенный леопард, которого ищут в Приморье, мог уйти в другие районы

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Истощенный дальневосточный леопард, который выходил к трассе в Уссурийске Приморского края, мог уйти за пропитанием в другие районы, его поиски пока результата не дали, сообщил РИА Новости представитель нацпарка «Земля леопарда».
Ранее нацпарк сообщал, что за последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе в десятках километрах от «Земли леопарда», его состояние было удовлетворительным, а поведение адекватным. Но позже ученые получили новое видео, на котором хищник сильно похудел, шерсть его была тусклой и свалявшейся, реакции на присутствие людей — притупленными. Решено было отловить леопарда для обследования и лечения. Певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поисков леопарда. Зверя ищут уже неделю.
«На данный момент признаков присутствия редкого хищника в данном районе не обнаружено. Сотрудники Министерства природных ресурсов Приморского края, национального парка “Земля леопарда” и КГБУ “Приморская база авиационной охраны и защиты лесов” объединили усилия для работы в Уссурийском городском округе. Предпринимаются меры для поиска и потенциального изъятия животного из дикой природы. Получено соответствующее разрешение от Росприроднадзора», — сказал собеседник.
Он отметил, что в районе установлены фотоловушки, проведен опрос местного населения, используется квадрокоптер. При этом ученые не исключают, что зверь мог уйти в другой район.
«Не исключено, что хищник мог покинуть территорию в поисках места с большим количеством потенциальной добычи. В условиях отсутствия сильных дождей и снижения уровня воды в реках и каналах, окружающих долину, животному открылись проходы для беспрепятственного передвижения в другие районы», — привел собеседник комментарий начальника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марины Сырицы.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.