Два в одном: опубликована программа Дня образования Приморья и Дня отца 20 октября 2024 года

В 2024 году на 20 октября выпадает сразу два праздника — День образования Приморья и День отца, которые с размахом отметят в Молодежной столице. Торжественные мероприятия пройдут на территории исторического парка «Россия — моя история», вход бесплатный.
Программа Дня образования Приморья и Дня отца во Владивостоке 2024
С 12:00 и до 16:00 на главное сцене выступят творческие коллективы со всего Приморского края. Гостей праздника также ждут интерактивные фотозоны, бесплатные мастер-классы, тематическая площадка «Я могу как папа», аквагрим, спортивные состязания.
Также желающие смогут посетить интерактивную экспозицию музея «Россия — моя история», попробовать чай из русского самовара или посетить мультимедийную выставку «Владивостокская крепость. Взгляд Великого князя Сергея Михайловича» (0+).
Мероприятия, посвященные праздникам, также пройдут и в центре «Молодежь Приморья» на Аксаковской, 12. С 12:00 и до 14:00 здесь пройдет краевой форум отцов, участниками которого станут общественники, ветераны и представители молодежных организаций.
Здесь же гостям праздникам предложат поиграть в настольные игры, сделать памятный снимок в профессиональной фотостудии, посетить мастерскую 3D-печати и поучаствовать в мастер-классах.