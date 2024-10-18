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Густая дымка окутала Новосибирск утром 18 октября

Утро 18 октября для ранних пташек Новосибирска началось с густого тумана: жители делятся фотографиями плотной дымки.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 71% 765 мм рт. ст. +15°

Как утверждают в комментариях под публикацией в Telegram-канале ACT-54 Black, город окутал не туман, а смог.

«А по запаху это совсем не туман», — пишет пользователь.

С 14 октября в Новосибирске действует режим «черного неба». В это время в воздухе сложится неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности. Режим продлен до 18 октября 10:00. МК в Новосибирске писал об этом.

Видимость на дорогах сильно снизилась. По информации онлайн-табло Толмачево, задерживается вылет самолета в Барнаул, еще 2 борта не смогут сесть вовремя в Новосибирске.