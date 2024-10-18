Густая дымка окутала Новосибирск утром 18 октября

Как утверждают в комментариях под публикацией в Telegram-канале ACT-54 Black, город окутал не туман, а смог.
«А по запаху это совсем не туман», — пишет пользователь.
С 14 октября в Новосибирске действует режим «черного неба». В это время в воздухе сложится неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности. Режим продлен до 18 октября 10:00. МК в Новосибирске писал об этом.
Видимость на дорогах сильно снизилась. По информации онлайн-табло Толмачево, задерживается вылет самолета в Барнаул, еще 2 борта не смогут сесть вовремя в Новосибирске.