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Выходные в Башкирии будут дождливыми

Днем потеплеет до +12°.

Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 71% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

В предстоящие выходные в Башкирии ожидаются небольшие дожди. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовал Башгидромет.

Так, сегодня, 18 октября, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +7,+12°.

В субботу, 19 октября, в южных районах пройдет небольшой дождь. По ночам столбик термометра опустится до −2,-7°, местами до +3°. Днем ожидается +7,+12°.

В воскресенье, 20 октября, на юге республики также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит ночью −2,-7°, местами до +3°. Днем будет +7,+12°.