Выходные в Башкирии будут дождливыми

В предстоящие выходные в Башкирии ожидаются небольшие дожди. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовал Башгидромет.
Так, сегодня, 18 октября, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +7,+12°.
В субботу, 19 октября, в южных районах пройдет небольшой дождь. По ночам столбик термометра опустится до −2,-7°, местами до +3°. Днем ожидается +7,+12°.
В воскресенье, 20 октября, на юге республики также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит ночью −2,-7°, местами до +3°. Днем будет +7,+12°.