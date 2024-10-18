Поздравление Александра Ведерникова с Днем отца

Известный писатель и историк Николай Карамзин справедливо отметил, что «без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы». Отец всегда был и остается надежной опорой, хранителем духовно-нравственных ценностей, защитником, наставником и примером для своих детей. Именно, глядя на своего папу, они учатся мужественно справляться с трудностями и быть преданными своей Отчизне. От имени депутатов областного парламента благодарю наших любимых и сильных отцов за терпение, заботу и достойное воспитание юных сибиряков. Пусть каждый из вас чувствует гордость за достижения своих детей. Желаю вам, вашим семьям здоровья, счастья, мира и благополучия!