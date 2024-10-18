Самарцев 18 октября ожидает прохладная и пасмурная погода

В Самарской области сохраняется осенняя прохладная погода. 18 октября в регионе будет ветрено, но без существенных осадков. В Самаре днем температура воздуха составит +9…+11 градусов, а по области будет колебаться от +6 до +11 градусов.
— До конца текущей недели осеннее ненастье проявит себя в полной мере, — сообщала ранее пресс-служба Приволжского УГМС.
В Самарской области будет облачно прояснениями. Синоптики обещают северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду. По региону местами может пройти небольшой дождь.