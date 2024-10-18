Жена Леонида Гозмана признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок

«Моя вина состоит в том, что я попросил вывезти вещи, которые не прошли экспертизу Министерства культуры. При этом и я, и моя жена были убеждены и убеждены сейчас, что эти вещи не обладают ни культурной, ни серьезной материальной ценностью», — рассказал Гозман РБК.