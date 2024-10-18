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В Башкирии потеплеет до +12 градусов

Синоптики рассказали о погоде на выходные.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сохранится солнечная и сухая погода, лишь в некоторых южных районах могут пройти небольшие дожди. Это следует из прогноза, опубликованного республиканскими синоптиками.

Так, сегодня, 18 октября, в регионе ожидается 12 градусов тепла. Такие же температурные значения прогнозируются и в выходные, лишь ветер сменит свое направление с восточного на северное.

— В субботу, 19 октября, в республике температура воздуха ночью составит −2,-7°, местами до +3°, днем +7,+12°. На следующий день столбики термометров покажут те же значения, — заключили в Башгидрометцентре.

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