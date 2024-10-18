Сенаторы СФ и губернатор Иркутской области прилетели в Братск

— Рад приветствовать вас на иркутской земле, в легендарном городе Братске. Это центр ударных строек второй половины прошлого века. Немаловажно, что такое важное для нашего региона совещание мы проводим именно здесь. Хотел бы выразить признательность за ту поддержку Иркутской области, которую оказываете вы лично и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Особо отмечу важность проведения Дней Иркутской области, — отметил Игорь Кобзев.