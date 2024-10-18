Сенаторы СФ и губернатор Иркутской области прилетели в Братск

В северную столицу Иркутской области прибыла делегация из сенаторов Совета Федерации России. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, также в ее состав вошли губернатор Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Александр Ведерников.
— Рад приветствовать вас на иркутской земле, в легендарном городе Братске. Это центр ударных строек второй половины прошлого века. Немаловажно, что такое важное для нашего региона совещание мы проводим именно здесь. Хотел бы выразить признательность за ту поддержку Иркутской области, которую оказываете вы лично и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Особо отмечу важность проведения Дней Иркутской области, — отметил Игорь Кобзев.
В Братске запланировано заседание комитета СФ о социально-экономической поддержке развития Иркутской области и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Также делегация осмотрит несколько важных объектов, в том числе плотину ГЭС.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе возможны перебои в телевещании с 20 октября. На телерадиостанциях будут проходить профилактические работы.