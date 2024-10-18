Актриса Кэмерон Диас объяснила свой уход из кино на 10 лет

«Для меня это было просто то, что я должна была сделать. Это было похоже на то, что я должна была сделать, чтобы вернуть себе собственную жизнь. И мне было просто всё равно на всё остальное. Ничье мнение, чей-то успех, чье-то предложение, ничто и никто не могли изменить мое решение заботиться о себе и строить жизнь, которую я действительно хотела. Всё свелось к одному простому вопросу: чем вы увлечены? Для меня это было создание моей семьи», — приводит издание Variety слова актрисы.