Актриса Кэмерон Диас объяснила свой уход из кино на 10 лет

«Для меня это было просто то, что я должна была сделать. Это было похоже на то, что я должна была сделать, чтобы вернуть себе собственную жизнь. И мне было просто всё равно на всё остальное. Ничье мнение, чей-то успех, чье-то предложение, ничто и никто не могли изменить мое решение заботиться о себе и строить жизнь, которую я действительно хотела. Всё свелось к одному простому вопросу: чем вы увлечены? Для меня это было создание моей семьи», — приводит издание Variety слова актрисы.
Последним фильмом с участием Диас стал мюзикл «Энни» в 2014 году, после этого актриса перестала сниматься, а в 2018 году официально объявила, что уходит из кино. Первым фильмом Диас спустя 11 лет перерыва станет комедийный боевик «Снова в деле», где также снялись Джейми Фокс, Эндрю Скотт и Гленн Клоуз. Премьера состоится 17 января 2025 года. Помимо этого, актриса вернется к озвучанию принцессы Фионы в пятой части франшизы «Шрек», чей релиз намечен на лето 2026 года.
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