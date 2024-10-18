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Актриса Кэмерон Диас объяснила свой уход из кино на 10 лет

Голливудская актриса Кэмерон Диас возвращается в кинематограф после 11-летнего перерыва. В январе 2025-го года выйдет боевик «Снова в деле», в котором она сыграла главную женскую роль. Во время саммита «Самые сильные женщины», организованного деловым журналом Fortune, четырехкратная номинантка на премию «Золотой глобус» назвала причину своего длительного отпуска. По ее словам, актриса решила сосредоточиться на семье и сделала перерыв в том, что уже «не питало ее душу».
Источник: Известия

«Для меня это было просто то, что я должна была сделать. Это было похоже на то, что я должна была сделать, чтобы вернуть себе собственную жизнь. И мне было просто всё равно на всё остальное. Ничье мнение, чей-то успех, чье-то предложение, ничто и никто не могли изменить мое решение заботиться о себе и строить жизнь, которую я действительно хотела. Всё свелось к одному простому вопросу: чем вы увлечены? Для меня это было создание моей семьи», — приводит издание Variety слова актрисы.

Последним фильмом с участием Диас стал мюзикл «Энни» в 2014 году, после этого актриса перестала сниматься, а в 2018 году официально объявила, что уходит из кино. Первым фильмом Диас спустя 11 лет перерыва станет комедийный боевик «Снова в деле», где также снялись Джейми Фокс, Эндрю Скотт и Гленн Клоуз. Премьера состоится 17 января 2025 года. Помимо этого, актриса вернется к озвучанию принцессы Фионы в пятой части франшизы «Шрек», чей релиз намечен на лето 2026 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отпуск без отмены: Камерон Диас объяснила, почему покинула кино на 11 лет.