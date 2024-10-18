Русский музей показал «Последний день Помпеи» после реставрации

Прошлая реставрация картины состоялась в 1995 году, но тогда был лишь укреплен холст и законсервировано состояние картины, чтобы ее можно было экспонировать. Теперь же специалисты Русского музея сняли потемневший лак и все поздние вмешательства, открыв авторскую живопись в исходном виде.