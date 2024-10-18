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Русский музей показал «Последний день Помпеи» после реставрации

Главный шедевр художника Карла Брюллова «Последний день Помпеи» впервые представлен публике после реставрации. Полотно шириной более чем шесть метров стало главным экспонатом выставки «Великий Карл», открывшейся в Мраморном дворце Русского музея и приуроченной к 225-летнему юбилею великого русского живописца.
Источник: Известия

Прошлая реставрация картины состоялась в 1995 году, но тогда был лишь укреплен холст и законсервировано состояние картины, чтобы ее можно было экспонировать. Теперь же специалисты Русского музея сняли потемневший лак и все поздние вмешательства, открыв авторскую живопись в исходном виде.

Вся работа шла на глазах общественности: посетители корпуса Бенуа могли через стекло наблюдать за работой реставраторов. После выставки «Последний день Помпеи» займет свое место в постоянной экспозиции Русского музея.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 18 октября, в 10:00:

Карл — первый: Русский музей открыл крупнейшую выставку года.