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Многодетной семье из Самары незаконно отказали в получении пособия

В Самаре многодетной семье выплатили ежемесячное пособие после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре многодетной семье вернули право на получение пособия после вмешательства прокуратуры. Местная жительница обратилась в надзорный орган, так как ей незаконно отказали в выплате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

«Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области матери троих детей, двое из которых являются несовершеннолетними, незаконно отказано в назначении ежемесячного пособия», — пояснили в ведомстве.

Решение об отказе было связано якобы с отсутствием сведений о доходах супруга. Однако подтверждение такового не требовалось, поскольку семья имела статус многодетной.

В результате прокуратура восстановила права многодетной семьи на получение выплат. Местной жительнице назначили и выплатили пособие.