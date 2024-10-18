Многодетной семье из Самары незаконно отказали в получении пособия

В Самаре многодетной семье вернули право на получение пособия после вмешательства прокуратуры. Местная жительница обратилась в надзорный орган, так как ей незаконно отказали в выплате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
«Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области матери троих детей, двое из которых являются несовершеннолетними, незаконно отказано в назначении ежемесячного пособия», — пояснили в ведомстве.
Решение об отказе было связано якобы с отсутствием сведений о доходах супруга. Однако подтверждение такового не требовалось, поскольку семья имела статус многодетной.
В результате прокуратура восстановила права многодетной семьи на получение выплат. Местной жительнице назначили и выплатили пособие.