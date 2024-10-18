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Жителей Воронежской области в выходные дни ждут ночные заморозки

В пятницу, 18 октября, будет ветрено и прохладно. При этом метеорологи прогнозируют прояснения, а значит днем на небе появится солнце. Северо-восточный ветер принесет холодные потоки воздуха и температура воздуха не превысит 9 градусов тепла. В выходные дни ночью ожидаются заморозки до 1 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°

Погоду области будет определять тыловая часть циклона. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

Сегодня в пятницу, 18 октября, на территории региона облачно с прояснениями. Днем местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура днем 4−9° тепла.

В Воронеже облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный. Температура днем 5−7° тепла.

В субботу, 19 октября, по области облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшие дожди. Ветер северный 8−13 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4−9° тепла.

В Воронеже облачно с прояснениями. Без существенных осадков Температура ночью 1−3° тепла, днем 6−8° тепла.

В воскресенье, 20 октября, в Воронежской области облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер северный 7−12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6−11°.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 7−9° тепла.

Самый теплый день 18 октября наблюдался в 2018 году, тогда зафиксировали 22,3° выше ноля. Минимальная температура воздуха 18 октября была в 1949 году, термометр показал 10,2° мороза.