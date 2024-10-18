Жителей Воронежской области в выходные дни ждут ночные заморозки

В пятницу, 18 октября, будет ветрено и прохладно. При этом метеорологи прогнозируют прояснения, а значит днем на небе появится солнце. Северо-восточный ветер принесет холодные потоки воздуха и температура воздуха не превысит 9 градусов тепла. В выходные дни ночью ожидаются заморозки до 1 градуса.