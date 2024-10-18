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В Самаре с 8 по 10 ноября пройдет маркет-фестиваль «Территория моды»

Самарские стилисты и дизайнеры покажут свои коллекции в ТРК «Московский».

Источник: Комсомольская правда

С 8 по 10 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Московский» в Самаре состоится третий маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Это масштабное мероприятие, направленное на поддержку местных предприятий легкой промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Главная цель фестиваля — создание площадки для продвижения региональных брендов. В предыдущих фестивалях приняли участие более 100 компаний, которые представили одежду, обувь, аксессуары и оборудование. В 2023 году мероприятие посетили более 25 тысяч человек.

В программе фестиваля этого года представлены выставка-продажа, показы коллекций, деловые встречи и другие интересные активности. Местные дизайнеры и стилисты вновь покажут оригинальные коллекции.

мода и красота