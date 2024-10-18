В Самаре с 8 по 10 ноября пройдет маркет-фестиваль «Территория моды»

С 8 по 10 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Московский» в Самаре состоится третий маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». Это масштабное мероприятие, направленное на поддержку местных предприятий легкой промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.