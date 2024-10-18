Ряд медучреждений Ташкента предоставлял услуги на устаревшем оборудовании. Их обязали вернуть деньги пациентам

В результате этих проверок выяснилось, что в шести медицинских учреждениях, включая Центральную многопрофильную поликлинику Юнусабадского района и другие клиники Ташкента, было предоставлено некачественное обслуживание более 17 тысячам пациентов. За эти услуги с них было необоснованно взято 806 миллионов сумов.
Подобные нарушения также были обнаружены в Ташкентской и Сырдарьинской областях. В Кибрайском районе, например, медобъединение предоставляло услуги с использованием техники, срок действия сертификатов которой давно истек. С августа 2023 года по настоящее время 550 пациентам были оказаны услуги на сумму 25 миллионов сумов, взятых без соответствующих оснований.
Еще более серьезные нарушения выявлены в Сырдарьинской области, где более 25 тысяч пациентов заплатили за медицинские услуги на сумму почти 60 миллионов сумов за последние три года.
В связи с этими нарушениями Антимонопольный комитет обязал медицинские учреждения вернуть неправомерно взятые суммы пациентам. Общая сумма возврата составит около 900 миллионов сумов, а затронутыми окажутся более 44 тысяч человек.
Эти случаи подчеркивают важность контроля за состоянием медицинского оборудования и обязательного соблюдения правил безопасности. Пациенты должны иметь доступ к качественным услугам, а медицинские учреждения — следить за своевременной сертификацией своих аппаратов.