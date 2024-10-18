Ряд медучреждений Ташкента предоставлял услуги на устаревшем оборудовании. Их обязали вернуть деньги пациентам

Подобные нарушения также были обнаружены в Ташкентской и Сырдарьинской областях. В Кибрайском районе, например, медобъединение предоставляло услуги с использованием техники, срок действия сертификатов которой давно истек. С августа 2023 года по настоящее время 550 пациентам были оказаны услуги на сумму 25 миллионов сумов, взятых без соответствующих оснований.