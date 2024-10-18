Зима пришла: синоптики рассказали, какими в Иркутской области будут выходные

Напомним, ждали её в этом году именно в октябре. Это, по словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, соответствует норме: «климатическая зима наступает в Иркутской области примерно в середине октября в северных районах и к концу второй декады — на юге, в том числе и в Иркутске».