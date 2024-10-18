Зима пришла: синоптики рассказали, какими в Иркутской области будут выходные

Напомним, ждали её в этом году именно в октябре. Это, по словам замначальника Иркутского гидрометцентра Натальи Домбровской, соответствует норме: «климатическая зима наступает в Иркутской области примерно в середине октября в северных районах и к концу второй декады — на юге, в том числе и в Иркутске».
Вот и сейчас среднесуточные температурные показатели уже уверенно перешли перешла отметку в 0 градусов и держатся, начиная с 13 октября, на 2−4 градуса ниже нормы.
Впрочем, по словам начальника Гидрометеорологического центра Юлии Яньковой, это не значит, что тепла больше не будет.
По ее словам, нужно принять это как факт: зима началась. Сегодня ночью (18 октября) столбики термометров опустились до минус 10 градусов, днем —ожидается потепление всего лишь до плюс двух.
«В субботу, 19 октября, в Иркутске тоже осадков не будет. Ночью столбик термометра покажет минус 2−4 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 7−9 градусов. Это достаточно комфортная погода для этой осени. По области в эту субботу ночью будет минус 2−7, кое-где до минус 12−17, а днем от плюс 4 до плюс 9, местами будет минус 1−6 градусов», — сказала Юлия Янькова (цитата ИрСити).
Так что, если есть желание приятно провести выходные на природе, надо успеть поймать момент, ведь в воскресенье погоду испортит очередной холодный фронт. Он принесет осадки в виде мокрого снега и порывистый ветер. А заодно опустит столбики термометров:
в Иркутске — до нуля, в Братске — до минус двух, по Байкалу — до минус одного градуса.
В понедельник же синоптики ждут новое — хоть и небольшое — потепление: до плюс 3−5 градусов днем в Иркутске, до плюс 4 (правда, с мокрым снегом) — в Братске.
Причем, по словам Яньковой, «есть некоторая надежда, что это тепло задержится с нами на несколько дней».