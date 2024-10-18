Количество рейсов автобусов № 429 «Самара — Новокуйбышевск» увеличиться

В областном Минтрансе пояснили, что аукцион на маршрут № 429 уже проведён. Движение автобусов на этом маршруте будет контролироваться с помощью системы спутниковой навигации. Платить перевозчику будут на основе подтвержденных данных о работе рейса в соответствии с расписанием.