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Количество рейсов автобусов № 429 «Самара — Новокуйбышевск» увеличиться

Движение автобусов на этом маршруте будет контролироваться с помощью системы спутниковой навигации.

Количество рейсов автобусов № 429, ходящих между Самарой и Новокуйбышевском будет увеличено. Также будет продлено время работы этого автобусного междугороднего маршрута.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, отвечая в социальных сетях на жалобу местной жительницы на проблемы с 429 маршруткой.

В областном Минтрансе пояснили, что аукцион на маршрут № 429 уже проведён. Движение автобусов на этом маршруте будет контролироваться с помощью системы спутниковой навигации. Платить перевозчику будут на основе подтвержденных данных о работе рейса в соответствии с расписанием.

Кроме того, в Минтрансе региона прорабатывается вопрос о переводе других пригородных маршрутов, связывающих Самару с Новокуйбышевском, на регулируемый тариф с заключением государственного контракта.