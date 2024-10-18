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До +14°С прогнозируется сегодня в Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла днем будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 71% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

Как рассказали синоптики, сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. В утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. Ветер днем будет юго-восточный 2−7 м/с.

Днем воздух прогреется до 8−14 градусов.