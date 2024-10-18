Как рассказали синоптики, сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. В утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. Ветер днем будет юго-восточный 2−7 м/с.
Днем воздух прогреется до 8−14 градусов.
До +14°С прогнозируется сегодня в Беларуси
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла днем будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Как рассказали синоптики, сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. В утренние часы в отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед. Ветер днем будет юго-восточный 2−7 м/с.