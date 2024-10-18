До +14°С прогнозируется сегодня в Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла днем будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.