В Перми муниципальный общественный транспорт перешел на зимний режим работы

В Перми муниципальный перевозчик «Пермгорэлектротранс» перешел на зимний режим работы. В наступивший холодный сезон к работе на городских линиях подготовили 343 единицы подвижного состава. Технический осмотр и сезонное обслуживание прошли 173 трамвая, 154 автобуса и 16 электробусов.
В городском департаменте транспорта «Комсомолке» пояснили, в транспорте проверили работоспособность отопительных приборов и климат-систем, уплотнители люков, дверных и оконных проемов. В автобусах начнут запускать климат-системы в режим обогрева, в трамваях в тестовом режиме испытали отопительные приборы в кабинах водителей и пассажирских салонах.
В городских электробусах проверили работу электродвигателей отопителей салона и кабины водителя, подготовили радиаторы отопителей. Инновационный транспорт способен работать при температуре воздуха до −40 градусов.
«Для повышения комфорта пассажиров водители трамваев и автобусов включают отопительные приборы заблаговременно, благодаря этому салон успевает прогреться до выхода в рейс», — сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».