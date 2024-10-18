В Перми муниципальный общественный транспорт перешел на зимний режим работы

В городском департаменте транспорта «Комсомолке» пояснили, в транспорте проверили работоспособность отопительных приборов и климат-систем, уплотнители люков, дверных и оконных проемов. В автобусах начнут запускать климат-системы в режим обогрева, в трамваях в тестовом режиме испытали отопительные приборы в кабинах водителей и пассажирских салонах.