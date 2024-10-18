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В Перми муниципальный общественный транспорт перешел на зимний режим работы

К работе в холодный сезон МУП «Пермгорэлектротранс» подготовил 343 единицы подвижного состава.

Источник: Комсомольская правда

В Перми муниципальный перевозчик «Пермгорэлектротранс» перешел на зимний режим работы. В наступивший холодный сезон к работе на городских линиях подготовили 343 единицы подвижного состава. Технический осмотр и сезонное обслуживание прошли 173 трамвая, 154 автобуса и 16 электробусов.

В городском департаменте транспорта «Комсомолке» пояснили, в транспорте проверили работоспособность отопительных приборов и климат-систем, уплотнители люков, дверных и оконных проемов. В автобусах начнут запускать климат-системы в режим обогрева, в трамваях в тестовом режиме испытали отопительные приборы в кабинах водителей и пассажирских салонах.

В городских электробусах проверили работу электродвигателей отопителей салона и кабины водителя, подготовили радиаторы отопителей. Инновационный транспорт способен работать при температуре воздуха до −40 градусов.

«Для повышения комфорта пассажиров водители трамваев и автобусов включают отопительные приборы заблаговременно, благодаря этому салон успевает прогреться до выхода в рейс», — сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».