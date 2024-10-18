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Работникам ЖКХ задолжали зарплату на 800 тысяч рублей в Нижнеилимском районе

Благодаря вмешательству прокуратуры работники получили деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеилимском районе работникам ЖКХ задолжали зарплату на сумму более 800 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, благодаря вмешательству надзорного ведомства долг был выплачен.

— Перед пятью работниками муниципального предприятия, осуществляющего деятельность в сфере ЖКХ на территории Нижнеилимского района, сформировалась задолженность по оплате труда на общую сумму более 800 тысяч рублей, — пояснили правоохранители.

Начальнику организации было внесено представление, а в суд направлено заявление с требованием взыскать с него долги по зарплате. Также на директора завели несколько административных дел. Как итог, работники получили свои деньги.