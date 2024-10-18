Дополнительный поезд между Минском и Санкт-Петербургом запустят с 25 октября, передает ТАСС.
В сообщении сказано, что дополнительный поезд между Минском и Санкт-Петербургом будет курсировать в период с 25 октября по 7 ноября. Так, на линию поставят тематический «Поезд дружбы», который отправляется по праздникам, а также особым событиям.
«Поезд № 251/252 “Поезд дружбы” свяжет Санкт-Петербург и столицу Республики Беларусь — Минск во время осенних школьных каникул», — отмечается в сообщении.
Также говорится, что в составе поезда плацкартные и купейные вагоны, в том числе и с местами для маломобильных пассажиров. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с Витебского вокзала 25 и 31 октября, а также 6 ноября в 20.45. В Минск он будет прибывать на следующие сутки в 11.14.
Сообщается, что из Минска состав будет отправляться 26 октября, 1 и 7 ноября в 19.15 с прибытием в Санкт-Петербург на следующие сутки в 09.07. Во время маршрута поезд будет делать остановки на нескольких станциях. Так, на территории России он будет останавливаться на станциях Локня, Дно, Дедовичи, Сольцы, Невель, Новосокольники. На белорусской территории — в Витебске, Орше, Толочине, Крупках, Борисове, Жодино и Смолевичи.
Тем временем российский «Трансмашхолдинг» будет поставлять локомотивы и вагоны в Беларусь.
Ранее мы писали, что дополнительный поезд «Ласточка» между Москвой и Минском запускают с 1 ноября.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.