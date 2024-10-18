Дополнительный поезд между Минском и Санкт-Петербургом запустят с 25 октября

Также говорится, что в составе поезда плацкартные и купейные вагоны, в том числе и с местами для маломобильных пассажиров. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с Витебского вокзала 25 и 31 октября, а также 6 ноября в 20.45. В Минск он будет прибывать на следующие сутки в 11.14.