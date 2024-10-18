Волгоградцы завалили чиновников жалобами на транспортное обслуживание

Примечательно, что в первом квартале текущего года (январь — март) обращений по состоянию дорог было гораздо больше — 359, а жалоб на транспортное обслуживание меньше — 256. В целом и обращались к чиновникам в этот период жители чаще. В первом квартале было зарегистрирована 661 жалоба, тогда как в июле-августе таких обращений было в 2 раза меньше — всего 314. Можно предположить, что в эти месяцы активность населения снизилась из-за летних отпусков.