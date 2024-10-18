Волгоградцы завалили чиновников жалобами на транспортное обслуживание

Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию профильного комитета обладмина, в этот период больше всего жителей интересовали вопросы транспортного обслуживания, перевозок маршрутными такси и стоимость социальных проездных билетов. Таких обращений было 163 — больше половины.
На втором месте по популярности вопросы, связанные с ремонтом, строительством, проектированием, эксплуатацией и безопасностью на дорогах — 139 обращений.
Примечательно, что в первом квартале текущего года (январь — март) обращений по состоянию дорог было гораздо больше — 359, а жалоб на транспортное обслуживание меньше — 256. В целом и обращались к чиновникам в этот период жители чаще. В первом квартале было зарегистрирована 661 жалоба, тогда как в июле-августе таких обращений было в 2 раза меньше — всего 314. Можно предположить, что в эти месяцы активность населения снизилась из-за летних отпусков.
— Все обращения рассмотрены по существу и в сроки, определенные действующим законодательством. При подготовке ответов, по необходимости, запрашивались дополнительные сведения и подготавливались ответы с учетом представленной информации, — отчитались в облкомдортрансе.