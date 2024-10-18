Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 2 млн рублей могут выиграть активные родители Хабаровского края

Поддержку получат значимые инициативы, направленные на совершенствование образования, воспитания и профориентации.

Источник: Freepik

Российское общество «Знание» запустило конкурс инициатив родительских сообществ. На его проведение президент России Владимир Путин выделил 1 млрд рублей. Участникам необходимо представить проекты, направленные на совершенствование образовательной среды, развитие воспитательной работы и профориентации в школах, дополнительного образования детей. Наиболее значимые инициативы получат денежную поддержку, сообщает ИА AmurMedia.

Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, принять участие в конкурсном отборе могут родительские инициативы по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября.

Проекты будут оцениваться в три этапа — сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом федеральные эксперты. Лучших определят члены Всероссийского родительского комитета, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

— Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч, 1 млн и 2 млн рублей. Победители будут объявлены на заседании Всероссийского родительского комитета, которое пройдет до 20 ноября, — добавили в профильном ведомстве.

Подробную информацию о критериях отбора и сроках проведения конкурса можно посмотреть на сайте Знание. Родители (16+). Кроме того, работает горячая линия: 8−800−333−10−68.