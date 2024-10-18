До 2 млн рублей могут выиграть активные родители Хабаровского края

Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, принять участие в конкурсном отборе могут родительские инициативы по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября.