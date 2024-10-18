До 2 млн рублей могут выиграть активные родители Хабаровского края

Российское общество «Знание» запустило конкурс инициатив родительских сообществ. На его проведение президент России Владимир Путин выделил 1 млрд рублей. Участникам необходимо представить проекты, направленные на совершенствование образовательной среды, развитие воспитательной работы и профориентации в школах, дополнительного образования детей. Наиболее значимые инициативы получат денежную поддержку, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края, принять участие в конкурсном отборе могут родительские инициативы по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября.
— Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч, 1 млн и 2 млн рублей. Победители будут объявлены на заседании Всероссийского родительского комитета, которое пройдет до 20 ноября, — добавили в профильном ведомстве.
Подробную информацию о критериях отбора и сроках проведения конкурса можно посмотреть на сайте Знание. Родители (16+). Кроме того, работает горячая линия: 8−800−333−10−68.