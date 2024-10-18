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Железнодорожный переезд по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске временно закрыт

Движение вновь откроют в 17 часов 18 октября.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 октября, на улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске закрыт железнодорожный переезд для проведения путевых работ. Движение транспорта в районе переезда затруднено — проезд осуществляется только по одной полосе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Работы на переезде начались в 9 часов и продлятся до 17 часов по местному времени. Дальневосточная железная дорога обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки с учетом текущей ситуации на дороге и возможных пробок. Водителям предлагается выбирать альтернативные маршруты.

Железнодорожники просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.