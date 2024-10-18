Железнодорожный переезд по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске временно закрыт

Работы на переезде начались в 9 часов и продлятся до 17 часов по местному времени. Дальневосточная железная дорога обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки с учетом текущей ситуации на дороге и возможных пробок. Водителям предлагается выбирать альтернативные маршруты.