Железнодорожный переезд по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске временно закрыт

Сегодня, 18 октября, на улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске закрыт железнодорожный переезд для проведения путевых работ. Движение транспорта в районе переезда затруднено — проезд осуществляется только по одной полосе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы на переезде начались в 9 часов и продлятся до 17 часов по местному времени. Дальневосточная железная дорога обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки с учетом текущей ситуации на дороге и возможных пробок. Водителям предлагается выбирать альтернативные маршруты.
Железнодорожники просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.