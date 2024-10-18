Спецподразделение морских котиков вылетело из Хабаровска

По итогам осмотра все пять морских млекопитающих — северной и южноамериканской породы — признаны полностью здоровыми. Ветеринарный контроль прошел гладко, и нарушений не выявлено. Теперь экзотические артисты отправляются во Владивосток, где их ждут зрители в местном цирке.