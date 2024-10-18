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Спецподразделение морских котиков вылетело из Хабаровска

В Хабаровском аэропорту проверили здоровье морских котиков, которые отправляются в турне по Дальнему Востоку.

Источник: Соцсети

В Хабаровском аэропорту «Новый» состоялся необычный ветеринарный контроль: под проверку Россельхознадзора попали морские котики, сообщает Приморское межрегиональное управление РСХН.

Эти пушистые артисты прибыли из далекого города Обь Новосибирской области, чтобы начать гастрольное турне с Новокузнецким государственным цирком. И, конечно, перед стартом их проверили на здоровье.

По итогам осмотра все пять морских млекопитающих — северной и южноамериканской породы — признаны полностью здоровыми. Ветеринарный контроль прошел гладко, и нарушений не выявлено. Теперь экзотические артисты отправляются во Владивосток, где их ждут зрители в местном цирке.

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