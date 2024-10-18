В Омске популярная пиццерия тонет в кипятке

Омская пиццерия на проспекте Ммра, дом 56 пострадала от недосмотра коммунальщиков. Сотрудники даже вывесили плакат с вывеской «SOS, наш дом разрушает АО “Тепловые сети”. Страдает не только цокольный этаж, но и все, кто так или иначе располагается в доме — от коммерческих предприятий, до самих жильцов. Как пишут омичи, проблема с подтоплением их дома возникла несколько месяцев назад и усугубилась с наступлением отопительного сезона.