Под Волгоградом похоронят заслуженного артиста РСФСР Игоря Третьякова

Игорь Третьяков окончил ГИТИС в 1970 году, после чего переехал в Волгоград, где начал карьеру в музыкальном театре. Он провел более 50 лет на сцене, сыграв свыше 170 ролей. Также попробовал себя в качестве режиссера, успев поставить более 10 спектаклей.