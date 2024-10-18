Под Волгоградом похоронят заслуженного артиста РСФСР Игоря Третьякова

Церемония прощания пройдет в областном центре, а похороны — в Городище.
Игорь Третьяков окончил ГИТИС в 1970 году, после чего переехал в Волгоград, где начал карьеру в музыкальном театре. Он провел более 50 лет на сцене, сыграв свыше 170 ролей. Также попробовал себя в качестве режиссера, успев поставить более 10 спектаклей.
Игорь Леонидович продолжал работать до 2022 года.
Причины смерти заслуженного артиста РСФСР не раскрываются. Церемония прощания пройдет 19 октября в Волгограде на улице Чуйкова, 4. Отпевание устроят в храме в Городище. Похоронят известного актера также на кладбище в рабочем поселке.