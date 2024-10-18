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Под Волгоградом похоронят заслуженного артиста РСФСР Игоря Третьякова

Известного актера не стало на 77-м году жизни.

Церемония прощания пройдет в областном центре, а похороны — в Городище.

Игорь Третьяков окончил ГИТИС в 1970 году, после чего переехал в Волгоград, где начал карьеру в музыкальном театре. Он провел более 50 лет на сцене, сыграв свыше 170 ролей. Также попробовал себя в качестве режиссера, успев поставить более 10 спектаклей.

Игорь Леонидович продолжал работать до 2022 года.

Причины смерти заслуженного артиста РСФСР не раскрываются. Церемония прощания пройдет 19 октября в Волгограде на улице Чуйкова, 4. Отпевание устроят в храме в Городище. Похоронят известного актера также на кладбище в рабочем поселке.