В Башкирии за неделю взлетели цены на макароны, бананы и сливочное масло

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 7 по 14 октября макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 2,9%. На этой неделе их средняя цена составила 80,97 рубля. Также жителям республики на 2,9% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 147,93 рубля) и на 2,5% за огурцы (931,79 рубля).