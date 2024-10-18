В Башкирии за неделю взлетели цены на макароны, бананы и сливочное масло

В Башкирии за неделю подорожали макароны, бананы и сливочное масло. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 7 по 14 октября макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 2,9%. На этой неделе их средняя цена составила 80,97 рубля. Также жителям республики на 2,9% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 147,93 рубля) и на 2,5% за огурцы (931,79 рубля).
Однако на этой неделе на 4,6% подешевела морковь (средняя цена — 33,78 рубля), на 4,6% — столовая свекла (31,58 рублей), на 4,4% — картофель (98,33 рубля).
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