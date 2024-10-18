Окончен поиск второй девочки, сбежавшей со сверстницей из приюта в Перми

На пятый день поисков, вечером 16 октября, в поисковом отряде сообщили, что одна из пропавших была найдена живой. О том, где находится её 16-летняя подруга, оставалось неизвестным. Утром 18 октября волонтёры опубликовали сообщение, что поиск второй пропавшей также окончен.