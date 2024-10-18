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Окончен поиск второй девочки, сбежавшей со сверстницей из приюта в Перми

Первая девочка была найдена ещё два дня назад.

Источник: Соцсети

Поиск второй девочки-подростка, которая сбежала со своей сверстницей из приюта в Перми, окончен, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о 16-летней девочке, которая ушла из социально-реабилитационного центра «Радуга» вместе с подругой. Об исчезновении подростков стало известно днём 15 октября. Как сообщили perm.aif.ru в министерстве труда и социального развития Пермского края, ранее девочки уже уходили из семей, 11 октября они вышли из учреждения и пропали.

Поисковый отряд имени Ирины Бухановой разместил ориентировку с приметами исчезнувшей девочки и уточнил, что в последний раз её видели в Свердловском районе Перми. Особой приметой пропавшей выделяли отсутствующий верхний передний зуб.

На пятый день поисков, вечером 16 октября, в поисковом отряде сообщили, что одна из пропавших была найдена живой. О том, где находится её 16-летняя подруга, оставалось неизвестным. Утром 18 октября волонтёры опубликовали сообщение, что поиск второй пропавшей также окончен.

«Найдена! Жива!» — сообщили в организации.

В поисковом отряде не уточнили подробности того, где и как была обнаружена пропавшая 16-летняя девочка. Спустя неделю после пропажи поиски обеих исчезнувших завершены.