Окончен поиск второй девочки, сбежавшей со сверстницей из приюта в Перми

Поиск второй девочки-подростка, которая сбежала со своей сверстницей из приюта в Перми, окончен, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о 16-летней девочке, которая ушла из социально-реабилитационного центра «Радуга» вместе с подругой. Об исчезновении подростков стало известно днём 15 октября. Как сообщили perm.aif.ru в министерстве труда и социального развития Пермского края, ранее девочки уже уходили из семей, 11 октября они вышли из учреждения и пропали.
На пятый день поисков, вечером 16 октября, в поисковом отряде сообщили, что одна из пропавших была найдена живой. О том, где находится её 16-летняя подруга, оставалось неизвестным. Утром 18 октября волонтёры опубликовали сообщение, что поиск второй пропавшей также окончен.
«Найдена! Жива!» — сообщили в организации.
В поисковом отряде не уточнили подробности того, где и как была обнаружена пропавшая 16-летняя девочка. Спустя неделю после пропажи поиски обеих исчезнувших завершены.