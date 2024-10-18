В Омске увеличат парк автобусов на маршруте № 109

Добавим, что после внедрения в Омске нового порядка следования магистральных маршрутов, а также ремонт ключевых транспортных артерий на Левоборежье, многие омичи испытали на себе все сложности передвижения с Левого берега на правый. По ходу схемы движения корректировались и менялись, но до сих пор ситуация остается напряженной, особенно в часы пик. Увеличение транспорта на маршруте № 109 поможет улучшить ситуацию, ответили в Департаменте транспорта Омска.