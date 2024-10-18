В Омске увеличат парк автобусов на маршруте № 109

В Омске расширится парк автобусов на 109 маршруте. Об этом сегодня заявил мэр Омска Сергей Шелест. Он отметил, что к нему непосредственно обращаются омичи с просьбой увеличить количество подвижного состава на этом маршруте.
«Начиная с сегодняшнего дня, в линию будут выходить 11 автобусов большого класса — на три единицы больше, чем ранее. За счет увеличения числа подвижного состава, автобусы маршрута № 109 в течение дня будут выполнять на 33 рейса больше, что, несомненно, положительно отразится на качестве транспортного обслуживания жителей нашего города», — объявил градоначальник.
Добавим, что после внедрения в Омске нового порядка следования магистральных маршрутов, а также ремонт ключевых транспортных артерий на Левоборежье, многие омичи испытали на себе все сложности передвижения с Левого берега на правый. По ходу схемы движения корректировались и менялись, но до сих пор ситуация остается напряженной, особенно в часы пик. Увеличение транспорта на маршруте № 109 поможет улучшить ситуацию, ответили в Департаменте транспорта Омска.